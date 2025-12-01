Новости
В декабре жителей Ростовской области ожидают морозы до -13 градусов и снег

В декабре жителей ждут морозы до -13 и осадки в виде дождя и снега. Такой прогноз на первый месяц зимы опубликовало издание Donday со ссылкой на начальника ростовского Гидрометцентра Елену Назарову.

Синоптик описала погоду на грядущий месяц по декадам. С 1 по 10 декабря днем будет +2...+7, ночью -2...+3. В некоторые дни пройдут дожди, которые к концу этого периода могут смениться мокрым снегом.

Резкое понижение температуры ожидается в середине месяца, с 11 по 20 декабря. Днем температура составит -4...+1 градус, ночью — до -8...-13 градусов. Временами возможны осадки.

Завершающая декада, с 21 по 31 декабря, будет переменчивой. В первой ее половине прогнозируется -1...-6 днем и -4...-9 ночью. После этого немного потеплеет: 0...+5 градусов в дневные часы и -1...-6 — в ночные. Периодически будет идти снег или дождь.

По словам Елены Назаровой, и температура воздуха, и количество осадков в предстоящем декабре будут в пределах средних многолетних значений для Ростовской области.
Фото: Егор С.
