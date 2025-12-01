Врач из Ростовской области рассказала, как новогодние деревья влияют на здоровье
Представить праздничную атмосферу Нового года без украшенной ёлки, сияющих гирлянд и мерцающей мишуры практически невозможно. О влиянии этого ключевого новогоднего символа на наше самочувствие рассказала врач Дарья Мелешко из Ростовской области информационному порталу DonDay.
По словам эксперта, хвойное дерево оказывает благотворное воздействие как на органы дыхания, так и на психоэмоциональное состояние.
- Натуральный аромат свежей ели насыщен фитонцидами – природными антимикробными агентами, – подчеркивает доктор. – Эти компоненты оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему, сравнимое с эффектом от медитативных практик. Ощущение спокойствия и умиротворения, которое мы испытываем, попадая в комнату с елкой, – это естественный отклик организма.
Тем не менее у некоторых людей праздничные атрибуты могут спровоцировать аллергические реакции и затруднение дыхания. Несмотря на то, что аллергия на хвойные встречается нечасто, у предрасположенных к ней людей появление ели в доме может вызвать кашель, ринит и покраснение слизистой глаз. Это может быть обусловлено эфирными маслами, интенсивно выделяющимися из ели при смене температурного режима.
Искусственные ели также могут стать причиной аллергии. Из-за температурных колебаний, например, при переносе елки с холодного балкона в теплое помещение, материалы, из которых изготовлена елка, могут выделять мелкие частицы пластика. Кроме того, за время хранения на антресолях елка накапливает значительное количество пыли и плесени.
В этом случае важно тщательно промыть искусственную ель теплой водой или протереть влажной тряпкой. Рекомендуется хранить дерево в герметичном контейнере или полиэтиленовом пакете.