Врач из Ростовской области рассказала, как новогодние деревья влияют на здоровье

Фото: Donday

Представить праздничную атмосферу Нового года без украшенной ёлки, сияющих гирлянд и мерцающей мишуры практически невозможно. О влиянии этого ключевого новогоднего символа на наше самочувствие рассказала врач Дарья Мелешко из Ростовской области информационному порталу DonDay.По словам эксперта, хвойное дерево оказывает благотворное воздействие как на органы дыхания, так и на психоэмоциональное состояние.- Натуральный аромат свежей ели насыщен фитонцидами – природными антимикробными агентами, – подчеркивает доктор. – Эти компоненты оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему, сравнимое с эффектом от медитативных практик. Ощущение спокойствия и умиротворения, которое мы испытываем, попадая в комнату с елкой, – это естественный отклик организма.Тем не менее у некоторых людей праздничные атрибуты могут спровоцировать аллергические реакции и затруднение дыхания. Несмотря на то, что аллергия на хвойные встречается нечасто, у предрасположенных к ней людей появление ели в доме может вызвать кашель, ринит и покраснение слизистой глаз. Это может быть обусловлено эфирными маслами, интенсивно выделяющимися из ели при смене температурного режима.Искусственные ели также могут стать причиной аллергии. Из-за температурных колебаний, например, при переносе елки с холодного балкона в теплое помещение, материалы, из которых изготовлена елка, могут выделять мелкие частицы пластика. Кроме того, за время хранения на антресолях елка накапливает значительное количество пыли и плесени.В этом случае важно тщательно промыть искусственную ель теплой водой или протереть влажной тряпкой. Рекомендуется хранить дерево в герметичном контейнере или полиэтиленовом пакете.