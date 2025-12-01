Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области назначили врио заместителя начальника ГУ МВД России по региону

В Ростовской области назначили врио заместителя начальника ГУ МВД России по региону

Временно исполняющим обязанности заместителя руководителя ГУ МВД России по Ростовской области назначен Виталий Исаков. Об этом сообщили представители пресс-службы данного управления.

Стоит отметить, что Исаков, подобно главе донского главка Александру Речицкому, является выходцем из Красноярска, где он ранее проходил службу в органах.

Трудовая деятельность Виталия Исакова в органах внутренних дел началась в 1998 году. В 2000 году он окончил Сибирский юридический институт МВД России, получив высшее образование.

В период с 2015 по 2023 год Исаков занимал должность заместителя начальника – начальника полиции в МУ МВД России "Красноярское".
Фото: пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.