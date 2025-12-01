В Ростовской области назначили врио заместителя начальника ГУ МВД России по региону

Фото: пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

Временно исполняющим обязанности заместителя руководителя ГУ МВД России по Ростовской области назначен Виталий Исаков. Об этом сообщили представители пресс-службы данного управления.Стоит отметить, что Исаков, подобно главе донского главка Александру Речицкому, является выходцем из Красноярска, где он ранее проходил службу в органах.Трудовая деятельность Виталия Исакова в органах внутренних дел началась в 1998 году. В 2000 году он окончил Сибирский юридический институт МВД России, получив высшее образование.В период с 2015 по 2023 год Исаков занимал должность заместителя начальника – начальника полиции в МУ МВД России "Красноярское".