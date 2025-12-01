В Ростове постепенно реализуется проект строительства фонтана у гостиницы «Амакс»

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону постепенно реализуется проект строительства фонтана возле гостиницы «Амакс». Об этом губернатору Ростовской области Юрия Слюсарю сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.Собственник территории будущего фонтана является частным лицом. Владелец участка уже демонтировал старые конструкции, возведенных прежним хозяином для торгового комплекса. В качестве основания для нового фонтана планируется использовать сохранившуюся бетонную плиту. Следующий важный этап – подготовка к разработке проекта. Кроме того, ростовчане проголосовали за воссоздание исторического облика фонтана.Владелец тщательно изучил вопрос и выяснил, что проектированием первого фонтана занималась компания «Ростовгражданпроект», которая и сегодня успешно функционирует. Эта организация, основанная в 1937 году, внесла значительный вклад в архитектурный облик Ростова, создав такие известные объекты, как гостиница «Интурист», плавательный бассейн «Волна», фонтан перед Дворцом спорта и множество других. Примечательно, что они также разрабатывали проект гостиницы «Турист», ныне именуемой «Амакс».Ввиду того, что во время голосования предпочтение было отдано исторической перспективе, владелец запросил информацию изначального источника, располагающего архивными данными. Более того, компания «Ростовгражданпроект» является обладателем подлинного плана фонтана.-В настоящее время компания – владелец и Ростовгажданпроект прорабатывают заключение договоров на обследование участка и дальнейшее проектирование. Ориентировочно, проектирование может завершиться к апрелю-маю 2026 года. По его результатам будет понятна общая стоимость работ и определены дальнейшие шаги по строительству, - поделился планами Александр Скрябин.Глава города подчеркнул важность детальной проработки вопроса. Так как фонтан будет строится на долгое время, важна надежность и стоимость его эксплуатации, а не только стоимость строительства.