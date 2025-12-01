В Ростове с торгов планируют продать земли у Нижне-Гниловского кладбища

Фото: Дом.РФ

В Ростове-на-Дону выставят на аукцион четыре земельных надела близ Нижне-Гниловского кладбища. Сведения об аукционе опубликованы на платформе «ДОМ.РФ».Предполагается, что участки будут использованы для возведения как подземных, так и наземных парковок, а также сооружений для обслуживания автомобилей. Три надела имеют площадь по 0,2 гектара, а один – 1,42 гектара. Все они расположены по улице Ефремова.По информации из кадастровой карты, совокупная кадастровая оценка всех участков составляет 228,7 млн рублей. Дата проведения торгов и стартовая цена пока не определены. Однако в описании аукциона указано, что продажа лота намечена на второй квартал 2026 года.