Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове с торгов планируют продать земли у Нижне-Гниловского кладбища

В Ростове с торгов планируют продать земли у Нижне-Гниловского кладбища

В Ростове-на-Дону выставят на аукцион четыре земельных надела близ Нижне-Гниловского кладбища. Сведения об аукционе опубликованы на платформе «ДОМ.РФ».

Предполагается, что участки будут использованы для возведения как подземных, так и наземных парковок, а также сооружений для обслуживания автомобилей. Три надела имеют площадь по 0,2 гектара, а один – 1,42 гектара. Все они расположены по улице Ефремова.

По информации из кадастровой карты, совокупная кадастровая оценка всех участков составляет 228,7 млн рублей. Дата проведения торгов и стартовая цена пока не определены. Однако в описании аукциона указано, что продажа лота намечена на второй квартал 2026 года.
Фото: Дом.РФ
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.