Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Часть работников в Ростовской области в декабре получит сразу две зарплаты

Часть работников в Ростовской области в декабре получит сразу две зарплаты

Ростовчанам рассказали, кому положены досрочные выплаты зарплаты за декабрь. Это касается тех организаций, в которых дата выплаты зарплаты приходится на период новогодних праздников. Об этом сообщил глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с ТАСС.

В случае, когда установленная в компании дата выплаты не совпадает с периодом новогодних каникул, организация имеет право произвести расчет с работниками после окончания праздничных дней, при этом не нарушая действующее трудовое законодательство.

По законодательству, выплата заработной платы работникам должна осуществляться два раза в течение месяца. Ярослав Нилов отметил, что, учитывая продолжительные январские выходные, допускается отступление от требования о двукратной выплате зарплаты в месяц.

Следовательно, если компания произведет выплату заработной платы досрочно в декабре и выполнит только одну выплату в январе, это не повлечет за собой претензий со стороны Роструда.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.