Часть работников в Ростовской области в декабре получит сразу две зарплаты

Фото: Donday

Ростовчанам рассказали, кому положены досрочные выплаты зарплаты за декабрь. Это касается тех организаций, в которых дата выплаты зарплаты приходится на период новогодних праздников. Об этом сообщил глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с ТАСС.В случае, когда установленная в компании дата выплаты не совпадает с периодом новогодних каникул, организация имеет право произвести расчет с работниками после окончания праздничных дней, при этом не нарушая действующее трудовое законодательство.По законодательству, выплата заработной платы работникам должна осуществляться два раза в течение месяца. Ярослав Нилов отметил, что, учитывая продолжительные январские выходные, допускается отступление от требования о двукратной выплате зарплаты в месяц.Следовательно, если компания произведет выплату заработной платы досрочно в декабре и выполнит только одну выплату в январе, это не повлечет за собой претензий со стороны Роструда.