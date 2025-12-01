Квартиры у моря: ГК «ЮгСтройИнвест» сдала три новых дома «Резиденция» в Мариуполе
Сразу три новых жилых дома в Мариуполе ввела в эксплуатацию ГК «ЮгСтройИнвест» — один из ведущих российских застройщиков. Раньше намеченного срока 525 семей получили ключи от квартир в коллекционных домах проекта «Резиденция».
«Резиденция» отличается современной архитектурой, стильными входными группами, холлами и благоустройством общественных пространств.
— Драйвером развития жилищного строительства в регионе стали беспрецедентные меры поддержки жилищного строительства на исторических территориях и содействия федеральных и региональных органов власти. Коллектив Группы компаний «ЮгСтройИнвест» под руководством генерального директора Юрия Ивановича Иванова благодарит участников долевого строительства за оказанное доверие. Желаем домашнего уюта и счастливой жизни в новых домах! — отметил заместитель директора по правовым вопросам ГК «ЮгСтройИнвест» Александр Язымов.
Сдачу трех домов «Резиденция» в г. Мариуполе посетил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Максим Михайлович Жуковский.
Сдача домов «ЮгСтройИнвест» прошла в атмосфере праздника. Помимо этого, в Мариуполе ведется строительство других домов. ГК «ЮгСтройИнвест» уже сообщила о старте продаж в новом доме «Резиденция селект».
Всего в Мариуполе «ЮгСтройИнвест» построила и ввела в эксплуатацию 7 домов — это более 72 тысяч кв. м жилья. На юге России за 22 года компания построила уже 6 801 509 кв. м жилья, такой показатель обеспечивает лидерство «ЮгСтройИнвест» среди застройщиков РФ.
Застройщик ООО "СЗ-1 "Порфир", ИНН 9310009271. Erid: 2SDnjchmNkP. Реклама.