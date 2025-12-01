Новости
Часть авто правительственного автопарка Ростовской области не смогли продать на торгах

Торги по продаже автотранспорта из гаража правительства Ростовской области завершились с частичным успехом. Информация об итогах аукциона появилась на официальном портале правительства региона.

Из тринадцати предложенных к продаже "Лада Приора" новым владельцам перешли одиннадцать. За каждую машину в среднем заплатили около 300 тысяч рублей. Все проданные автомобили были произведены в 2014 году и имели значительный пробег, превышающий в среднем 410 тысяч километров.

Два автомобиля остались невостребованными, так как на участие в аукционе по каждому из них поступила всего одна заявка.
Фото: Нейросеть
