Часть авто правительственного автопарка Ростовской области не смогли продать на торгах

Фото: Нейросеть

Торги по продаже автотранспорта из гаража правительства Ростовской области завершились с частичным успехом. Информация об итогах аукциона появилась на официальном портале правительства региона.Из тринадцати предложенных к продаже "Лада Приора" новым владельцам перешли одиннадцать. За каждую машину в среднем заплатили около 300 тысяч рублей. Все проданные автомобили были произведены в 2014 году и имели значительный пробег, превышающий в среднем 410 тысяч километров.Два автомобиля остались невостребованными, так как на участие в аукционе по каждому из них поступила всего одна заявка.