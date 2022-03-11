В Ростове перед судом предстанет мужчина, пытавшийся зарубить топором соседку
В Ростове-на-Дону 37-летний мужчина предстанет перед судом за попытку убить топором пожилую соседку. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
Как сообщал Rostov.ru, происшествие случилось в многоэтажке на проспекте 40 лет Победы в конце января. Ростовчанин стоял на лестничной клетке, когда из своей квартиры вышла 69-летняя женщина. Слово за слово - и соседи серьезно поссорились. Мужчина вернулся в свое жилище, взял топор и вышел обратно. Он несколько раз ударил пенсионерку обухом по голове и телу. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы мужчину не остановила его мать, прибежавшая на крики.
На ростовчанина завели уголовное дело о покушении на убийство. Оказалось, что он состоит на учете у врача-психиатра. Мужчину отправили на лечение в спецучреждение, где он дожидался окончания следствия. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила наличие заболевание, лишающее его возможности осознавать опасность своих действий.
- Материалы уголовного дела с утвержденным постановлением следователя направлены в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера, - добавили в ведомстве.