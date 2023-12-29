В Ростовской области мужчина хотел зарубить пасынка топором

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В поселке Горняцком Белокалитвинского района 43-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство. Об происшествии сообщили в СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, в конце декабря мужчина поссорился с 31-летним пасынком. Разозленный отчим во время конфликта схватил топор и набросился на оппонента. Подозреваемый нанес несколько ударов по голове. Раненый мужчина сумел отбиться и выбежать на улицу.Очевидцы вызвали «скорую» и полицейских. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Правоохранители задержали злоумышленника.- В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ведомстве. - Ранее подозреваемый был судим за убийство.