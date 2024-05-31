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В Ростовской области будут судить подозреваемого в двойном убийстве

В Ростовской области будут судить подозреваемого в двойном убийстве
В Ростовской области под суд пойдет 32-летний мужчина, которого обвиняют в двойном убийстве. Ивана Иванова обвиняют в жестокой расправе над семьей бывшей жены.

Жуткая трагедия произошла 14 мая 2023 года в хуторе Уляшкине Каменского района. Мужчина приехал на улицу Лесную, где жили его бывшая жена с их полуторагодовалым малышом.

Отец решил забрать ребенка, но женщина отказалась отдавать его папе. На этой почве между бывшими возлюбленными завязался серьезный конфликт. По версии следствия, мужчина не смог смириться с разлукой с сыном. Он схватил пистолет и расстрелял экс-родственников. В результате погибли 51-летний отец бывшей жены и 33-летний муж ее сестры. Огнестрельное ранение получила еще одна 53-летняя женщина.

Через пару дней подозреваемого задержали. В отношении Ивана Иванова возбудили уголовное дело по статьям: «Убийство», «Покушение на убийство» и «Незаконные хранение, ношение оружия и боеприпасов к нему».

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.
Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит пожизненный срок.
Фото: СоцСети
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