В Ростовской области под наблюдением медиков находятся 16 174 человека

В донском регионе число людей с подозрениями на коронавирус увеличилось на 236 человек. Об этом 25 октября сообщило региональное правительство.Под наблюдением врачей находятся 16 174 человека. За период пандемии медики наблюдали 103,8 тысячи человек, из которых у 87,62 тысячи подозрения на коронавирус не подтвердились.Увеличилось и количество заболевших опасной инфекцией. За последние 24 часа врачи зафиксировали 306 случаев заражения COVID-19. Всего за период пандемии было выявлено 28 746 случаев заболевания коронавирусом.Кроме того, 745 инфицированных дончан не смогли перенести новый вирус. За минувшие сутки скончались 11 человек с хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.Несмотря на то, что власти разворачивают все больше новых коек, мест в больницах по-прежнему не хватает. Ситуация на Дону остается критической.