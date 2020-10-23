В Ростовской области под наблюдением медиков находятся 16 174 человека
В донском регионе число людей с подозрениями на коронавирус увеличилось на 236 человек. Об этом 25 октября сообщило региональное правительство.
Под наблюдением врачей находятся 16 174 человека. За период пандемии медики наблюдали 103,8 тысячи человек, из которых у 87,62 тысячи подозрения на коронавирус не подтвердились.
Увеличилось и количество заболевших опасной инфекцией. За последние 24 часа врачи зафиксировали 306 случаев заражения COVID-19. Всего за период пандемии было выявлено 28 746 случаев заболевания коронавирусом.
Кроме того, 745 инфицированных дончан не смогли перенести новый вирус. За минувшие сутки скончались 11 человек с хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.
Несмотря на то, что власти разворачивают все больше новых коек, мест в больницах по-прежнему не хватает. Ситуация на Дону остается критической.