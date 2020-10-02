За сутки подозрение на коронавирус выявили у 196 дончан

Более 12 тысяч жителей Ростовской области находятся под наблюдением врачей. Об этом 5 октября сообщило региональное правительство.За период пандемии под наблюдением медиков оказались 94,7 тысячи дончан. Из них у 82,7 тысячи подозрения на коронавирус не подтвердились (87,3%). Количество находящихся под наблюдением врачей увеличилось до 12 014 человек, то есть за минувшие сутки подозрения на опасный вирус выявили у 196 дончан.За последние 24 часа выросло и число инфицированных COVID-19: еще 244 жителя Ростовской области подхватили опасный вирус. Всего в донском регионе коронавирусом заболели 23 049 человек.Коэффициент распространения инфекции достиг рекордного значения 1,15. Напомним, этот показатель определяет среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции. По состоянию на 1 октября он не превышал 1,03.