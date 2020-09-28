Под наблюдением врачей в Ростовской области находятся 10 740 человек с подозрением на коронавирус

В Ростовской области 10 740 человек находятся под наблюдением медиков. Об этом 29 сентября сообщило региональное правительство.Всего за период пандемии медработники охватили наблюдением 90,1 тысячи дончан. Из них у 79,4 тысячи, что составляет 88%, подозрения на коронавирус не подтвердились.Жители Ростовской области с подозрениями на COVID-19 самоизолированы либо находятся в стационарах. Это люди, у которых явные симптомы заболевания или один из тестов на инфекцию положительный.За минувшие сутки количество зараженных увеличилось на 190 и нарастающим итогом достигло 21 740 человек.Лечение в стационарах получают 1 403 пациента, из которых 84 подключены к аппаратам ИВЛ, они в тяжелом состоянии.