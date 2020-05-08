Для девятиклассников в Ростовской области отменят ОГЭ
Появились очередные корректировки в образовательном процессе донских школ. В Министерстве просвещения России сообщили об отмене основного государственного экзамена для выпускников девятых классах. Информацию опубликовали 12 мая.
Ранее говорилось о том, что учащихся освободят от сдачи предметов по выбору. Сейчас же в Минпросвещения сообщили о том, что девятиклассники не будут сдавать и обязательные экзамены по русскому языку и математике.
- Итоговые оценки в аттестат будут выставлять на основании годовых, - отметили в ведомстве.
Напомним, изменения коснулись и ЕГЭ. Их сдачу перенесли на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.