- Он был очень энергичным и веселым мужчиной, - вспоминает соседка. - В итоге без главы семейства остались жена и сын.

Фото: Дондей

Мужчина погиб при атаке БПЛА на Ростовскую область, когда вышел покурить. ЧП произошло 25 ноября.В тот злополучный день массированная атака летательных аппаратов пришлась на Неклиновский район. Происшествие повлекло за собой масштабные разрушения. К несчастью, не обошлось и без погибших. За одну ночь погибли три человека. Среди них оказался мужчина из села Новобессергеневка.В тот день жителей села напугали ночные взрывы на улице. От гула и грохота люди не смогли оставаться в своих кроватях. Семьи постарались укрыться в безопасных местах в домах. Когда опасность миновала и за окном наступила тишина, люди смогли выдохнуть.Одна из соседок говорит, что в это время ее сосед вышел из дома, чтобы покурить. 54-летний Александр Х. стоял на улице, когда небо накрыла вторая волна атаки БПЛА. А дальше, как в страшном сне, - его тело зарубил тяжелый металл, упавший с воздуха.Семья до сих пор не может поверить в случившееся. Они с головой погрузились в подготовку похорон, назначенных на 27 ноября.