Мужчина погиб при атаке БПЛА на Ростовскую область, когда вышел покурить
Мужчина погиб при атаке БПЛА на Ростовскую область, когда вышел покурить. ЧП произошло 25 ноября.
В тот злополучный день массированная атака летательных аппаратов пришлась на Неклиновский район. Происшествие повлекло за собой масштабные разрушения. К несчастью, не обошлось и без погибших. За одну ночь погибли три человека. Среди них оказался мужчина из села Новобессергеневка.
В тот день жителей села напугали ночные взрывы на улице. От гула и грохота люди не смогли оставаться в своих кроватях. Семьи постарались укрыться в безопасных местах в домах. Когда опасность миновала и за окном наступила тишина, люди смогли выдохнуть.
Одна из соседок говорит, что в это время ее сосед вышел из дома, чтобы покурить. 54-летний Александр Х. стоял на улице, когда небо накрыла вторая волна атаки БПЛА. А дальше, как в страшном сне, - его тело зарубил тяжелый металл, упавший с воздуха.
Семья до сих пор не может поверить в случившееся. Они с головой погрузились в подготовку похорон, назначенных на 27 ноября.