В Ростовской области ЕГЭ по русскому языку сдают более 16 тысяч выпускников
В Ростовской области 28 мая ЕГЭ по русскому языку сдают 16 тысяч выпускников. Экзамен является обязательным для получения аттестата.
В донском регионе уже подготовлено около 150 пунктов сдачи ЕГЭ. В каждом пункте установили металлодетектор, через который проходят ученики. Во время экзамена выпускников будут снимать камеры видеонаблюдения в режиме онлайн. Также задействовано оборудование, блокирующее сигнал мобильной связи.
ЕГЭ состоит из двух частей – тестовой из 26 вопросов и сочинения на заданную тему. На выполнение заданий дается 3,5 часа.
Для сдачи экзамена нужно набрать как минимум 24 балла. Если же первый раз сдать предмет не удастся, можно будет пересдать экзамен в дополнительные сроки.
Добавим, чтобы получить аттестат, нужно успешно сдать и второй предмет – базовую математику. В этом году 120 выпускников решили сдавать только два обязательных предмета.