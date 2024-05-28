В Ростовской области ЕГЭ по русскому языку сдают более 16 тысяч выпускников

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области 28 мая ЕГЭ по русскому языку сдают 16 тысяч выпускников. Экзамен является обязательным для получения аттестата.В донском регионе уже подготовлено около 150 пунктов сдачи ЕГЭ. В каждом пункте установили металлодетектор, через который проходят ученики. Во время экзамена выпускников будут снимать камеры видеонаблюдения в режиме онлайн. Также задействовано оборудование, блокирующее сигнал мобильной связи.ЕГЭ состоит из двух частей – тестовой из 26 вопросов и сочинения на заданную тему. На выполнение заданий дается 3,5 часа.Для сдачи экзамена нужно набрать как минимум 24 балла. Если же первый раз сдать предмет не удастся, можно будет пересдать экзамен в дополнительные сроки.Добавим, чтобы получить аттестат, нужно успешно сдать и второй предмет – базовую математику. В этом году 120 выпускников решили сдавать только два обязательных предмета.