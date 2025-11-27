Фото: соцсети

Пропавшего 16-летнего подростка в Ростове нашли утонувшим в реке. Близкие подтвердили гибель Ивана У.Ранее сообщалось, что 27 ноября было найдено тело молодого человека в реке Дон. Тело, долгое время находившееся в воде, претерпело значительные изменения. На опознание приехали родственники пропавшего подростка. Родные опознали Ивана.Иван У. исчез из дома в Советском районе Ростова-на-Дону 30 октября. Родители сразу обратились в полицию. На следующий день к поискам присоединились волонтеры. К поискам подключали автомобилистов и водолазов.Убитая горем мама записала видеообращение к сыну с просьбой дать о себе знать. В ответ была лишь тишина.Когда будут похороны подростка, неизвестно.