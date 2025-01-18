В Ростове Суворовский остался без услуг общественного транспорта 18 января

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В Ростове микрорайон Суворовский остался без услуг общественного транспорта. Горожане сообщили о проблемах с автобусами через социальные сети.Местные жители рассказали, что в субботу утром, ни один из пяти заявленных автобусов не пришел на маршрут. Жителям Ростова пришлось проводить несколько часов в ожидании возможности добраться до центра города. Позднее выяснилось, что водителей маршрутов 1, 27, 43, 18 и 18А задержали для проверки следственного комитета.Ближе к полудню ситуация начала разрешаться. Несколько автобусов все-таки начали следовать своим маршрутам.Министр транспорта Ростовской области Алена Беликова заявила, что на данный момент проблема полностью решена.-Введены дополнительные автобусы на маршруты. Остановки не переполнены, — сообщила министр транспорта.