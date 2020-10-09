Спикер донского парламента прокомментировал предложение депутатов Госдумы о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко прокомментировал предложения политической партии «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.Представители фракции «Единая Россия» Госдумы внесли в Правительство Российской Федерации предложение восстановить индексацию пенсии работающим пенсионерам, которая не проводилась с 2016 года. Это тема, которая волнует большое количество россиян и жителей Ростовской области в частности.По словам Александра Ищенко, поправки в Конституцию меняют правовой подход к пенсионному обеспечению жителей государства и помогают реализовать конституционные поправки с точки зрения работающих пенсионеров. Это наглядно показывает, как работает Конституция в обновленном виде. И такие изменения не единичны.- Уверен, что и по многим другим отраслям и сферам нашей жизни будут подготовлены предложения, которые позволят качественно изменить те или иные параметры социальной поддержки отдельных категорий жителей нашей страны, - рассказал спикер донского парламента.Руководители фракций Госдумы встретились с президентом России. В рамках встречи депутатам были даны конкретные поручения, касающиеся индексации пенсии.Необходимо отметить, что позиция депутатов Законодательного собрания Ростовской области совпадает с предложенными депутатами Госдумы изменениями о мерах социальной поддержки по обеспечению индексации пенсий. Эти вопросы неоднократно формулировались в обращениях в адрес Государственной Думы, Совета Федерации и Правительства Российской Федерации. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области также продолжат эту работу, подчеркнул Александр Ищенко.Спикер донского парламента отметил важность прожиточного минимума пенсионеров. Поскольку это важнейший показатель уровня материальной обеспеченности, по инициативе депутатов Ростовской области в Совете Федерации идет обсуждение этой темы на профильном комитете.- Мы надеемся, что уже в следующем году будут приняты изменения, которые позволят увеличить уровень пенсионного обеспечения наших пожилых сограждан, - подытожил председатель Законодательного собрания Ростовской области.