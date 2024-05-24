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В Каменском районе в «Лога» парке ветеринары спасли бельчонка

В Каменском районе в «Лога» парке ветеринары спасли бельчонка
В Каменском районе в «Лога» парке ветеринары спасли бельчонка. Об этом сотрудники парка рассказали в социальных сетях 23 мая.

Необычная история случилась еще в апреле. Неравнодушные люди принесли в парк пушистого зверька. Бельчонок выпал из дупла и получил серьезное повреждение задней лапки. Он был очень слаб, пушистый малыш перед тем, как его доставили в парк не ел несколько дней.

Местные врачи наложил гипс на его маленькие лапки. Он провел с ним 2 недели, кости срослись, и он уже был абсолютно здоров.

Малыш был покрыт шерстью, но все еще оставался младенцем, он не ел самостоятельно. Его нужно было кормить каждые 3 часа, поэтому ветеринару пришлось взять малыша под свою опеку, белочку кормили из шприца.

Как только малыш начал отказываться от смеси, в его рацион были добавлены обычные белковые продукты: орехи, семечки, овощи, фрукты. Перепробовав все, пушистый выбрал себе любимые лакомства: листья салата, яблоки, тыквы, огурцы и фундук.

Пушистого малыша назвали Чип. Маленький друг готовился встретиться со своими родственниками в зоопарке. В начале мая Чип впервые встретил своих сородичей в парке. Теперь малыш нашел теплый уютный дом с новыми друзьями.
Фото: Соцсети Лога Парк
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