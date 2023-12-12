В Ростовской области парк «Лога» приостановил работу из-за непогоды

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В Каменском районе Ростовской области парк «Лога» закрыли из-за непогоды. Информацию об этом сообщили сотрудники парка 12 декабря в своих соцсетях.На Ростовскую область 11 декабря обрушился гололед. Из-за непогоды в Каменском районе возникли проблемы с электричеством. Сильный ветер в сочетании с ледяным дождем повредил ЛЭП. Руководство парка «Лога» решили временно приостановить работу парка.- В связи с погодными условиями и отключением электричества мы вынуждены закрыть вход в парк до улучшения погодных условий, - сообщила администрация парка в социальных сетях. - О возобновлении работы парка мы сообщим в ленте.Стоит добавить, что с аналогичной проблемой столкнулись и в других районах Ростовской области. Так, некоторое время без света остались жители нескольких СНТ в Аксайском районе. В Ростове был объявлен режим повышенной готовности.