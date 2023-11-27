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Из-за сильного урагана парк «Лога» приостановил свою работу

Из-за сильного урагана парк «Лога» приостановил свою работу
Из-за сильного урагана парк «Лога» приостановил свою работу. Об этом сообщила администрация парка в соцсетях 27 ноября.

С вечера 26 ноября на всей территории региона было усиление ветра и разбушевалась непогода. По этим причинам известный парк под Каменском временно был закрыт.

- Друзья, в связи со штормовым ветром мы вынуждены закрыть вход в парк до улучшения погодных условий, - объяснила администрация парка.

Когда парк «Лога» возобновит свою работу, пока не известно.

Добавим, непогода бушует по всей Ростовской области с 26 ноября. В регионе зафиксированы десятки поваленных деревьев и подтоплений. Из самых опасных районов эвакуируют людей.
Фото: соцсети.
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