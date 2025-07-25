В Ростовской области конфликт между двумя мужчинами закончился трагедией

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В Ростовской области конфликт между двумя мужчинами в быту закончился трагически – один из них был убит топором. Информацию об этом распространила пресс-служба судебных органов региона.Инцидент произошел 28 марта в слободе Барило-Крепинская, на улице Октябрьской. Следствие установило, что Сергей Паршин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в ожесточенную словесную перепалку со своим приятелем. Не сдержав агрессию, Паршин взял топор и нанес удар своему знакомому. От удара топором потерпевший получил серьезную травму головы. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь и госпитализацию, спасти его жизнь не удалось.После совершения тяжкого преступления Сергей Паршин попытался скрыться с места происшествия. Тем не менее, его оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов.В отношении Паршина было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Суд признал его виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.