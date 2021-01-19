В Ростовской области ожидается резкое потепление

Резкое потепление ожидается в Ростовской области. Об отступлении холодов и долгожданной оттепели в регионе Rostov.ru рассказала специалист Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.По словам синоптика, в конце рабочей недели в Ростовской области ожидается долгожданное потепление. После морозов до -29 градусов температура начнет снижаться. Ночи будут малооблачными, а дни - ясными. В частности, в некоторых районах области уже с 21 января столбики поднимутся выше 0 градусов.В Ростове-на-Дону в пятницу, 22 января, ожидается плюсовая температура. Несмотря на то, что ночью температура воздуха составит -10 градусов, днем воздух прогреется до +3. Дневная температура в субботу составит +5 градусов.Резкое потепление в регионе связано с перемещением воздушных масс. Так, теплый воздух, сформировавшийся на западе Средиземноморья, над субтропическими акваториями Атлантики, начнет поступать в Европейскую Россию через юг Западной Европы.По прогнозам синоптиков, до конца месяца в Ростовской области ожидаются кратковременные дожди и местами снегопад. Больше существенных морозов в регионе ждать не придется.