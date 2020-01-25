Резкое потепление прогнозируют в Ростове в последнюю неделю января



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В Ростове в ближайшие дни ожидается резкое потепление. Столбики термометров поднимутся до +8 градусов.



Уже в понедельник, 27 января, воздух прогреется до +5 градусов. Во вторник синоптики обещают до 8 градусов тепла. Погода при этом будет пасмурной, однако осадков не ожидается.



В среду в донской столице также +8, но в течение всего дня будет идти небольшой дождь.



К концу недели температура начнёт снижаться. Так, в четверг столбики термометров уже не поднимутся выше +5.



В последний день недели, он же станет последним днём января, в Ростове будет до +4 градусов. Погода будет пасмурной, но без осадков.



В Ростовской области в эти дни также плюсовые температуры бьют рекорды января. По югу региона потеплеет до +9 градусов. Ночью - от 0 до +5 градусов. Местами небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Веер западный и юго-западный, с переходами на юго-восточный и восточный, 5-10 м/с, днём местами порывы до 13 м/с.