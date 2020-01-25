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Резкое потепление прогнозируют в Ростове в последнюю неделю января

Резкое потепление прогнозируют в Ростове в последнюю неделю января
Фото: img.novosti-n.org

В Ростове в ближайшие дни ожидается резкое потепление. Столбики термометров поднимутся до +8 градусов.

Уже в понедельник, 27 января, воздух прогреется до +5 градусов. Во вторник синоптики обещают до 8 градусов тепла. Погода при этом будет пасмурной, однако осадков не ожидается.

В среду в донской столице также +8, но в течение всего дня будет идти небольшой дождь.

К концу недели температура начнёт снижаться. Так, в четверг столбики термометров уже не поднимутся выше +5.

В последний день недели, он же станет последним днём января, в Ростове будет до +4 градусов. Погода будет пасмурной, но без осадков.

В Ростовской области в эти дни также плюсовые температуры бьют рекорды января. По югу региона потеплеет до +9 градусов. Ночью - от 0 до +5 градусов. Местами небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Веер западный и юго-западный, с переходами на юго-восточный и восточный, 5-10 м/с, днём местами порывы до 13 м/с.

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