Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Резкое потепление ожидается на Дону на следующей неделе

Резкое потепление ожидается на Дону на следующей неделе
Большой скачок температуры прогнозируется на следующей неделе в Ростовской области. Уже в понедельник в донской столице воздух прогреется до +6 градусов, а на юге области до +8 градусов. В первой половине недели солнце будет частым гостем в донской столице. Ветер будет умеренным – 4-9 м/с, временами порывы до 13 м/с.

Самым тёплым днём станет среда. В Ростове ожидается до +8 градусов, в южных районах региона до 11 градусов тепла. Но, начиная с четверга, температура начнёт снижаться, а погода станет пасмурной.

К выходным в донской столице температура опустится до +3 градусов, а на севере области до +1. Ночью заморозки. В пятницу и на выходных прогнозируется небольшой дождь.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.