Резкое потепление ожидается на Дону на следующей неделе



Большой скачок температуры прогнозируется на следующей неделе в Ростовской области. Уже в понедельник в донской столице воздух прогреется до +6 градусов, а на юге области до +8 градусов. В первой половине недели солнце будет частым гостем в донской столице. Ветер будет умеренным – 4-9 м/с, временами порывы до 13 м/с.



Самым тёплым днём станет среда. В Ростове ожидается до +8 градусов, в южных районах региона до 11 градусов тепла. Но, начиная с четверга, температура начнёт снижаться, а погода станет пасмурной.



К выходным в донской столице температура опустится до +3 градусов, а на севере области до +1. Ночью заморозки. В пятницу и на выходных прогнозируется небольшой дождь.