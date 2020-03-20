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К концу недели в Ростове ожидается резкое потепление

К концу недели в Ростове ожидается резкое потепление
Фото: news.sputnik.ru

Долгожданное потепление придёт в Ростов к концу недели. Начиная со среды, температура с каждым днём будет повышаться.

Так, уже в середине недели воздух в донской столице прогреется до +11…+13 градусов. Однако ночью температура ещё будет опускаться до -1 градуса.

В четверг, 26 марта, в Ростове потеплеет до +14…+16 градусов. Однако вплоть до пятницы погода будет пасмурной. И только в последний рабочий день солнце будет ярко светить. Столбики термометров при этом поднимутся до +18 градусов.

Осадков в ближайшие дни не ожидается, но сохраняется холодный северо-восточный ветер. 25 и 26 марта его порывы будут достигать 16 м/с.

В Ростовской области к концу недели также ожидается потепление. Уже в среду на Дону ожидается +7…+12 градусов, а в южных районах – до +17 градусов. При этом ночные морозы сохранятся.

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