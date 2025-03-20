В Ростовской области открыли мемориальные доски трем погибшим бойцам СВО

Фото: Администрация Аксайского района

В хуторе Островского Ростовской области открыли мемориальные доски трем погибшим бойцам СВО. Памятные таблички посвящены Николаю Труфманову, Валерию Букше и Роману Московому. Об этом 20 марта сообщили в администрации Аксайского района.Николай Труфманов отправился на спецоперацию в сентябре 2022 года. Тогда он попал под частичную мобилизацию. Мужчина на протяжении двух лет выполнял поставленные задачи. Его жизнь оборвалась 20 ноября 2024 года на Кураховском направлении.Валерий Букша ушел на спецоперацию в июне 2022 года в качестве добровольца. Он служил заместителем командира стрелкового взвода. Мужчина погиб 4 марта 2023 года.Роман Московой отправился служить в мае 2023 года. Он был зачислен в ряды народной милиции ДНР. Боец получил смертельное ранение 30 августа того же года.