В школе в Ростовской области установили мемориальные таблички в память о бойцах СВО

Фото: Администрация Азовского района

В Ростовской области установили мемориальные доски в память о бойцах, павших на СВО. Три памятные таблички были торжественно открыты 9 декабря в Новониколаевской школе в честь Ашота Казаряна, Алексея Широкова и Артема Крикуна.Все они родом из Азовского района Ростовской области и учились в этой школе в разные годы. Артем Крикун подписал контракт с Вооруженными силами России и 16 октября 2022 года отправился на фронт, где участвовал в боях под Марьинкой. Последний раз он общался с родными 17 декабря. Артем погиб 20 декабря 2023 года во время выполнения задания.Ашот Казарян также пал на боевом задании 12 сентября 2024 года. Он поддерживал связь с семьей, но в начале сентября перестал отвечать на звонки. 20-летний боец погиб во время эвакуации раненых с поля боя.Алексей Широков, 23 года, был смертельно ранен 28 августа 2024 года. Боец получил смертельное ранение при исполнении служебного долга.Все трое солдат были посмертно представлены к ордену Мужества.