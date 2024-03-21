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Мемориальную доску открыли в школе Ростовской области, где учился погибший в СВО боец

Мемориальную доску открыли в школе Ростовской области, где учился погибший в СВО боец
В Ростовской области в школе, где учился погибший в СВО боец, открыли мемориальную доску. Памятный знак появился 20 марта в Колузаевской школе Азовского района. Николай Бомбин погиб в марте 2023 года в зоне боевых действий.

На СВО Николай отправился в рамках частичной мобилизации в 2022 году. Служил в звании сержанта и занимал должность заместителя командира отделения разведроты с позывным «Маляр».

Мужчина погиб в марте 2023 года под Белогоровкой Луганской Народной Республики. Бойца посмертно наградили орденом Мужества.
Фото: Соцсети.
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