Мемориальную доску открыли в школе Ростовской области, где учился погибший в СВО боец

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В Ростовской области в школе, где учился погибший в СВО боец, открыли мемориальную доску. Памятный знак появился 20 марта в Колузаевской школе Азовского района. Николай Бомбин погиб в марте 2023 года в зоне боевых действий.На СВО Николай отправился в рамках частичной мобилизации в 2022 году. Служил в звании сержанта и занимал должность заместителя командира отделения разведроты с позывным «Маляр».Мужчина погиб в марте 2023 года под Белогоровкой Луганской Народной Республики. Бойца посмертно наградили орденом Мужества.