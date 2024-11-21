Мемориальные доски установили погибшим в СВО бойцам из Ростовской области

Фото: Администрация Пролетарского района

В Ростовской области открыли мемориальные таблички в память о погибших бойцах, участвовавших в специальной военной операции. Об этом сообщила администрация Пролетарского района.Таблички посвящены двум жителям Пролетарского района - Дмитрию Гаращенко и Ражабу Абакарову. Дмитрий был отцом троих маленьких детей: двух дочерей и сына - Николь, Милены и Никиты. Он был призван на службу в рамках частичной мобилизации 25 сентября.Через короткий срок семье Гаращенко пришла трагическая новость о его гибели. Точные обстоятельства и место его смерти не уточняются. Известно лишь, что он погиб 18 октября 2022 года.Раджаб был мобилизован 26 сентября 2022 года и отправился в зону проведения спецоперации. Он погиб 17 октября 2022 года во время выполнения боевого задания.Оба военнослужащих посмертно были представлены к орденам Мужества.