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Мемориальные доски установили погибшим в СВО бойцам из Ростовской области

Мемориальные доски установили погибшим в СВО бойцам из Ростовской области

В Ростовской области открыли мемориальные таблички в память о погибших бойцах, участвовавших в специальной военной операции. Об этом сообщила администрация Пролетарского района.

Таблички посвящены двум жителям Пролетарского района - Дмитрию Гаращенко и Ражабу Абакарову. Дмитрий был отцом троих маленьких детей: двух дочерей и сына - Николь, Милены и Никиты. Он был призван на службу в рамках частичной мобилизации 25 сентября.

Через короткий срок семье Гаращенко пришла трагическая новость о его гибели. Точные обстоятельства и место его смерти не уточняются. Известно лишь, что он погиб 18 октября 2022 года.

Раджаб был мобилизован 26 сентября 2022 года и отправился в зону проведения спецоперации. Он погиб 17 октября 2022 года во время выполнения боевого задания.

Оба военнослужащих посмертно были представлены к орденам Мужества.
Фото: Администрация Пролетарского района
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