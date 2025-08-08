Новости
В Ростове произошло ДТП с четырьмя пострадавшими

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с четырьмя пострадавшими, включая ребенка. Авария случилась 7 августа около 23:00.

По предварительным данным, 41-летний мужчина за рулем «Хендай Солярис» ехал по улице Орской, в районе дома № 17. Он потерял управление и наехал на бордюрный камень. Транспорт отбросило на «встречку» и занесло. Машина протаранила «Ладу Гранту», за рулем которой сидел 35-летний водитель.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что пострадали водитель автомобиля «Хендай Солярис», водитель автомобиля «Лады Гранты» и его пассажиры, 45-летний мужчина и 8-летний ребенок.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
