Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Подозреваемого в поджоге 100 квадратов леса задержали в Ростовской области

Подозреваемого в поджоге 100 квадратов леса задержали в Ростовской области
В Багаевском районе Ростовской области задержали предполагаемого виновника лесного пожара. По данным регионального правительства, происшествие случилось 7 августа.

Огонь вспыхнул около девяти утра в квартале 16 Багаевского участкового лесничества Семикаракорского лесничества. За считанные минуты пожар охватил площадь 100 квадратов. Очевидцы заметили густой дым и вызвали пожарных. В тушении пожара были задействованы 11 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Минприроды установило возможного виновника лесного пожара.

- После выяснения обстоятельств он будет привлечен к ответственности, предусмотренной действующим законодательством, - сказано в сообщении.


К слову, нарушителю, пренебрегшему правилами безопасности, грозит штраф от 50 до 60 рублей для физического лица.
Фото: Правительство Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.