Подозреваемого в поджоге 100 квадратов леса задержали в Ростовской области
В Багаевском районе Ростовской области задержали предполагаемого виновника лесного пожара. По данным регионального правительства, происшествие случилось 7 августа.
Огонь вспыхнул около девяти утра в квартале 16 Багаевского участкового лесничества Семикаракорского лесничества. За считанные минуты пожар охватил площадь 100 квадратов. Очевидцы заметили густой дым и вызвали пожарных. В тушении пожара были задействованы 11 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.
Минприроды установило возможного виновника лесного пожара.
К слову, нарушителю, пренебрегшему правилами безопасности, грозит штраф от 50 до 60 рублей для физического лица.