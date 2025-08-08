Подозреваемого в поджоге 100 квадратов леса задержали в Ростовской области

- После выяснения обстоятельств он будет привлечен к ответственности, предусмотренной действующим законодательством, - сказано в сообщении.

Фото: Правительство Ростовской области

В Багаевском районе Ростовской области задержали предполагаемого виновника лесного пожара. По данным регионального правительства, происшествие случилось 7 августа.Огонь вспыхнул около девяти утра в квартале 16 Багаевского участкового лесничества Семикаракорского лесничества. За считанные минуты пожар охватил площадь 100 квадратов. Очевидцы заметили густой дым и вызвали пожарных. В тушении пожара были задействованы 11 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.Минприроды установило возможного виновника лесного пожара.К слову, нарушителю, пренебрегшему правилами безопасности, грозит штраф от 50 до 60 рублей для физического лица.