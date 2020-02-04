В Ростовской области открыли движение на трассе М-4 «Дон»



На автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области возобновили движение. Ограничения сняли около 18 часов 6 февраля.



В течение дня по трассе федерального значения не мог проехать пассажирский транспорт. Был перекрыт участок в Тарасовском районе с 881-го по 1 000-й километр (развязка на Шахты). Ограничения были связаны с ужасной погодой: из-за метели и мокрого снега повышался риск возникновения ДТП. На протяжении всей трассы образовалась многокилометровая пробка из-за буксующих фур. Автомобилисты много часов стояли в заторе.Теперь движение открыли с севера на юг.



Также было перекрыто автобусное сообщение на трассе Самбек — Матвеев Курган — Куйбышево — Снежное — граница с Украиной. Также нельзя проехать с 7-го по 55-й километр трассы Ростов — Новошахтинск.