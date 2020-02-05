На трассах в Ростовской области открыли движение после снегопада



В Ростовской области возобновили движение на трассах. Дороги открыли около полудня 7 февраля.



В течение суток с 6 февраля автомобилисты не могли проехать сразу по нескольким участкам, включая трассу М-4 «Дон». Движение закрыли из-за снегопада и метели. Автобусам запретили ездить по отрезку между 34-м и 75-м километрами дороги Самбек — Матвеев Курган — Куйбышево — Снежное — граница с Украиной.



Также на М-4 нельзя было проехать на участке с 881-го по 1 000-й километр в Тарасовском районе. Также движение ограничивали на трассе Ростов — Новошахтинск. Водители много часов стояли в пробках почти на всех дорогах Ростовской области. Проезд открыли только спустя сутки, после того, как закончилась непогода.