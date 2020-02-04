В Ростовской области ограничили движение на трёх участках автодорог



На Дону из-за неблагоприятных погодных условий ограничено движение на трёх участках дорог.



В Матвеево-Курганском районе ограничено международное автобусное сообщение на участке с 34 по 75 километры трассы Самбек - М.Курган – Куйбышево – Снежное - до границы Украины.



Ранее движение ограничили с 7-го по 55-й километр трассы Ростов – Новошахтинск. А также на участке трассы М-4 «Дон» с 881-го километра в Тарасовском районе до 1 000-го километра.







Помимо этого есть затруднения в движении на 981-м километре трассы М-4 «Дон» в Красносулинском районе. На затяжном подъёме с севера на юг буксуют фуры. На трудных участках трассы регулируют движение сотрудники ГИБДД.



В настоящее время на дорогах области продолжаются снег и метель, сохраняется плохая видимость.

