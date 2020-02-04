Автомобилисты много часов стоят в пробке на трассе М-4 «Дон»



В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка. Автомобилисты много часов стоят в заторах в Веселовском и Красносулинском районах.



Ранее сообщалось, что на М-4 закрыли проезд для общественного транспорта в Тарасовском районе. Также на 981-м километре трассы, где находится затяжной подъём, затруднено движение. Фуры буксуют и закрывают проезд для других машин. Тысячи автомобилей уже порядка четырёх часов не могут проехать небольшой участок дороги. Здесь работают сотрудники ГИБДД.



Дороги заметает снег, повышая риск возникновения ДТП. Помимо прочего, ограничили движение автобусов в Матвеево-Курганском районе и на трассе Ростов — Новошахтинск.

