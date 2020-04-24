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В Ростовской области откроют магазины по продаже саженцев и садового инвентаря

В Ростовской области откроют магазины по продаже саженцев и садового инвентаря
После внесения в перечень продукции первой необходимости товаров для сада и огорода на Дону разрешили работать магазинам по продаже саженцев и садового инвентаря. Об этом сообщили в правительстве региона 27 апреля.

Накануне соответствующие изменения были внесены в постановление правительства Ростовской области. Как следствие, получили разрешение работать торговые точки, реализующие такой товар. Однако их деятельность может быть легальной только при условии соблюдения ряда требований.

- Магазины, торгующие товарами, вновь внесёнными в перечень продукции первой необходимости, могут работать при обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и социальной дистанции между покупателями, - пояснил начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.

Напомним, в перечень вошли садово-огородная техника и инвентарь, посадочный материал, семена, саженцы, удобрения и средства защиты растений. Однако при этом сохраняется запрет на выезд на дачи.

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