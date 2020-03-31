Донские власти разъяснили, кто может передвигаться по улицам в период самоизоляции



В правительстве Ростовской области разъяснили, что может передвигаться по улицам в период действия режима самоизоляции. Об этом региональные власти рассказали 1 апреля.



Запрет не распространяется на граждан, которые ухаживают за близкими родственниками с хроническими заболеваниями или старше 65 лет. Они могут доставлять им лекарства, продукты питания, товары первой необходимости.



Беспрепятственно ходить на работу могут жители, которые заняты на предприятиях, не приостановивших деятельность. Руководство таких компаний должно выдать сотрудникам заполненные и заверенные справки. Работники должны иметь при себе такие справки и документы, удостоверяющие личность.



Свободно передвигаться могут медики и волонтеры.



Кроме того, в правительстве расширили перечень организаций, которые не будут работать до особого распоряжения. Приостановлена деятельность букмекерских контор, тотализаторов, пунктов приёма ставок и коллекторских агентств.



С 31 марта жители Ростовской области могут выходить только в ближайшие к дому магазины и аптеки. В радиусе 100 метров от места жительства можно выгуливать собаку. Запрет не действует, если человек нуждается в медицинской помощи и госпитализации.