На Дону семена и саженцы внесли в перечень товаров первой необходимости

На Дону товары для сада и огорода внесли в перечень товаров первой необходимости. Теперь жители области могут без труда купить все необходимое для дачи в период самоизоляции. Соответствующее изменение в постановление регионального правительства 26 апреля внес губернатор Василий Голубев.В перечень вошли садово-огородная техника и инвентарь, посадочный материал, семена, саженцы, удобрения и средства защиты растений. Как сообщила 16 апреля заместитель начальника департамента потребительского рынка Наталья Багрянова, площадки для продажи такого рода товаров определены в каждом муниципалитете. Приобрести все необходимое для своего участка можно до 1 мая.Но есть одно но: ездить на дачи в Ростовской области в период режима самоизоляции запрещено. Выходить на улицу можно только при необходимости или на работу, при наличии специального разрешения и документа, удостоверяющего личность.Перечень товаров первой необходимости включает в себя 18 позиций: детские товары, медицинские изделия, инструменты, оборудование, дезинфицирующие средства, туалетные принадлежности, бытовую химию, зубную щетку, расческу, спички, свечи, зоотовары, печатную продукцию, бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ, табак, табачные изделия и товары для сада и огорода.