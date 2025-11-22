Новости
В Ростовской области за сутки ликвидировали шесть техногенных пожаров

В Ростовской области за 21 ноября ликвидировали шесть техногенных пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Так, спасателей привлекали к тушению двух техногенных пожаров.

Например, в Ростове сгорел банный комплекс в загородном клубе. Огонь охватил площадь 250 квадратных метров здания. К тушению возгорания было привлечено 25 пожарных на семи единицах спецтехники. Пламя полностью ликвидировали через пять часов. К счастью, в происшествии люди не пострадали.

Помимо этого спасатели участвовали в ликвидации последствий четырех дорожно-транспортных происшествий.

За 21 ноября было задействовано 32 специалиста на восьми единицах пожарной техники.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
