В Ростовской области 1 сентября объявили отбой беспилотной опасности

Фото: Ростов ру.

В Ростовской области сняли режим опасности, связанный с атакой беспилотников. Об этом сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.Вечером 31 августа в области был введён режим беспилотной опасности. Спасатели рекомендовали гражданам не оставаться на открытых участках улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам. Эти меры действовали всю ночь.Только к 7:00 утра Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объявила об отмене режима опасности.За прошедшие сутки в Ростовской области не было сообщений о работе систем противовоздушной обороны и последствиях на земле.