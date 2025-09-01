Новости
В Ростовской области 1 сентября объявили отбой беспилотной опасности

В Ростовской области сняли режим опасности, связанный с атакой беспилотников. Об этом сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вечером 31 августа в области был введён режим беспилотной опасности. Спасатели рекомендовали гражданам не оставаться на открытых участках улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам. Эти меры действовали всю ночь.

Только к 7:00 утра Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объявила об отмене режима опасности.

За прошедшие сутки в Ростовской области не было сообщений о работе систем противовоздушной обороны и последствиях на земле.
Фото: Ростов ру.
