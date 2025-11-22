Фото: РСЧС

Отбой беспилотной опасности объявили по всей Ростовской области 22 ноября. Об этом сообщили в РСЧС примерно в 5:30.Беспилотная опасность в регионе была объявлена вечером 21 ноября. Около 22:00 жителей попросили покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и отойти от окон.Утром следующего дня был объявлен отбой режима беспилотной опасности.Как сообщили в Министерстве обороны России, в период с 20:00 до полуночи над Ростовской области было уничтожено два дрона. Официальная информация о последствиях на земле и пострадавших не поступала.