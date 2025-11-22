Новости
На месте падения БПЛА в Миллерово работают экстренные службы

На месте падения БПЛА в Миллерово работают экстренные службы. Происшествие случилось в ночь на 22 ноября.

Как сообщили в «Донэнерго», примерно в полноч беспилотный летательный аппарат упал на улицу Луначарского. Взрыв от него нанес ущерб административное здание и спецтехнику филиала «Донэнерго».

- Взрывной волной выбиты стекла и частично повреждены кузова автомобилей, - рассказали в компании.


К счастью, персонал филиала не пострадал. На данный момент на месте работают правоохранительные органы и специалисты-взрывотехники.

Накануне над Ростовской областью было перехвачено 18 БПЛА. Дежурными средствами ПВО была отражена атаку двух аппаратов 21 ноября с 20:00 до полуночи. На протяжении ночи 22 ноября перехватили еще 16 аппаратов.

Глава региона Юрий Слюсарь уточнил, что БПЛА уничтожили в шести районах - Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском.

Кроме повреждений в Миллерово, в хуторе Треневка Миллеровского района выбило стекла в частном доме, оказались повреждены хозпостройка и гараж на подворье. К счастью, и там никто из людей не пострадал.
