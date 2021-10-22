В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 543 человека

В Ростовской области с каждым днем выздоравливает все большее число пациентов ковидных госпиталей. За сутки с 25 по 26 октября инфекцию побороли 543 человека.В стационарах получают лечение 4 942 жителя региона. Из них 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. У этих пациентов объем поражения легких составляет более 75%. Они не могут самостоятельно дышать, поэтому их снабжают кислородом с помощью специальных трубок. Чтобы люди не чувствовали дискомфорта и боли, их вводят в медикаментозную кому.Еще 394 человека получают кислород через мундштуки и маски. Они находятся в сознании и могут самостоятельно передвигаться.Увеличилось и количество инфицированных. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 599 человек. Всего с начала пандемии коронавирус подхватил 152 981 житель Ростовской области. Большинство из них уже выздоровели. По информации регионального правительства, медики вылечили 129 010 человек.