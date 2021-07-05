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От коронавируса за сутки выздоровели 219 жителей Ростовской области

От коронавируса за сутки выздоровели 219 жителей Ростовской области
В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 91 112 человек. Из них 219 побороли инфекцию за сутки с 6 по 7 июля.

В стационарах лечение получают 1 910 человек. Из них 16 подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Эти пациенты не могут дышать самостоятельно, поэтому медики снабжают их кислородом с помощью трахейных трубок. Чтобы люди не чувствовали боли или дискомфорта, их вводят в медикаментозный наркоз. Врачи оценивают состояние этих пациентов как тяжелое. Еще 157 получают кислород с помощью специальных трубок и мундштуков.

Увеличилось и число заболевших. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 287 человек. По информации областного правительства, 4 738 из них не смогли побороть опасную инфекцию. COVID-19 забрал жизни 10 женщин в возрасте от 55 до 94 лет и восьми мужчин - от 45 до 85 лет.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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