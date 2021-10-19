За сутки от коронавируса выздоровели 385 жителей Ростовской области

От COVID-19 выздоровели еще 385 человек в Ростовской области. По данным на 21 октября, всего с начала пандемии медики вылечили от коронавируса 126 602 жителей донского региона.В стационарах получают лечение 4 884 пациента. Врачи оценивают состояние 61 человека как тяжелое. Их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Пациенты получают кислород с помощью специальных трубок, установленных в трахеях. Чтобы люди не чувствовали боли или дискомфорта, медики вводят их в медикаментозную кому.Еще 376 человек снабжают кислородом через маски и мундштуки. Эти пациенты могут самостоятельно передвигаться. Как правило, их подключают к ИВЛ при одышке и пониженном уровне кислорода в крови.