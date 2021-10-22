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На Дону от коронавируса выздоровели еще 448 человек

На Дону от коронавируса выздоровели еще 448 человек
В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 127 437 человек. Из них 448 побороли опасную инфекцию за сутки с 22 по 23 октября.

В стационарах получают лечение 4 916 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 379 пациентов. Они получают кислород через мундштуки и маски. Еще 54 человека снабжают жизненнонеобходимым газом с помощью специальных трубок. Как правило, это пациенты с объемом поражения легких более 65%. Медики вводят их в медикаментозную кому, чтобы те не чувствовали боли или дискомфорта.

Растет и число инфицированных. За минувшие сутки положительные результаты ПЦР-тестов получили 598 жителей донского региона. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 151 176 человек. По информации областного правительства, 7 487 из них не смогли побороть вирус.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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