В Ростовской области от коронавируса вылечили 69 991 человека
В Ростовской области от коронавируса вылечили 69 991 человека. За последние сутки инфекцию побороли еще 249 дончан.
Большая часть излечившихся получала лечение дома, на самоизоляции. Процент людей, поборовших инфекцию, растет с каждым днем.
При этом ежедневный прирост заболевших не превышает 300 уже неделю. За последние 24 часа вирус подхватил 243 жителя донского региона.
Всего за период пандемии диагноз подтвердился у более 78 тысяч человек.
В ковидных госпиталях до сих пор остается 1 881 пациент.