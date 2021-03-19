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В Ростовской области от коронавируса вылечили 69 991 человека

В Ростовской области от коронавируса вылечили 69 991 человека
В Ростовской области от коронавируса вылечили 69 991 человека. За последние сутки инфекцию побороли еще 249 дончан.

Большая часть излечившихся получала лечение дома, на самоизоляции. Процент людей, поборовших инфекцию, растет с каждым днем.

При этом ежедневный прирост заболевших не превышает 300 уже неделю. За последние 24 часа вирус подхватил 243 жителя донского региона.

Всего за период пандемии диагноз подтвердился у более 78 тысяч человек.
В ковидных госпиталях до сих пор остается 1 881 пациент.

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